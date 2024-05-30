P. Karşıyaka, A. Efes'e mağlup olarak seride geriye düştü

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final play-off serisi ilk maçında P. Karşıyaka, konuk olduğu A. Efes'e 103-80 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 1. maçında A. Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelen P. Karşıyaka, zorlu rakibine 103-80 mağlup oldu. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride yeşil-kırmızılılar 1-0 geriye düştü. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, müthiş bir ilk yarı oynadıklarını ve başa baş bitirdiklerini ifade ederek, "Faul yapmasak önde de bitirebilirdik. Maçın başında A. Efes'te Shane Larkin çok yüzdeli oynadı, zaten çok özel bir oyuncu, bunu biliyoruz. İkinci yarıda ise Doğuş Özdemiroğlu müthiş bir maç oynadı. Bu kadar üçlük yediğimiz bir maçı kazanmak kolay değil. Ancak maçın esas kırılma anı üçüncü çeyrekti. Rakibimizin yaptığı sertliğe karşılık veremedik, ribaundlarda iyiydik ama gereksiz acele hücumlarda fazla top kaybı yaptık. Sonuçta A. Efes galibiyeti hak etti, onları kutluyorum. İkinci maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve cuma gününe hazır olmaya çalışacağız. Sakatlıktan sonra iyi bir dönüş yapan Doğuş'u da tebrik ediyorum. Doğuş, Türk basketbolu için önemli bir isim" diye konuştu.

Öte yandan serinin ikinci maçı yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. - İZMİR