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Özvatan'da voleybol turnuvası düzenlendi

Özvatan'da voleybol turnuvası düzenlendi

Spor Haberleri

Özvatan ilçesinde Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası müsabakaları başladı.

Özvatan ilçesinde Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası müsabakaları başladı.

Kaymakamlık, Belediye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği turnuvaya 10 takım katılıyor.

Tek maç eleme usulü gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Özvatan Çok Programlı Lise, Küpeli Spor'u 3-2 yenerek üst tura yükseldi.

Özvatan Spor Salonu'ndaki müsabakayı Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu da izledi.

Kaynak: AA / Tamer Bot - Spor

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