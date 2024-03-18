Enis Bardhi'den maç sonu skandal açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, 1 gol kaydettiği Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

"O KUTLAMAYI YAPARSANIZ..."

Fenerbahçe'nin provake hareketlerde bulunduğunu söyleyen Bardhi, "Ben futbol hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbolcuyuz. Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz" ifadelerini kullandı.

"3. GOLDE FAUL VARDI"

Fenerbahçe'nin galibiyet golüyle ilgili de konuşan Bardhi, 'Rakibimizin 3. golünde çok net bir faul vardı. Bugün iyi mücadele ettik. Ben bu takımın bir parçası olmaktan gururluyum" dedi.