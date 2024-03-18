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Enis Bardhi'den maç sonu skandal açıklama

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Trabzonspor'un futbolcusu Enis Bardhi, Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar hakkında skandal bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin sevincini eleştiren Bardhi, "Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz.'' dedi.

Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, 1 gol kaydettiği Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

"O KUTLAMAYI YAPARSANIZ..."

Fenerbahçe'nin provake hareketlerde bulunduğunu söyleyen Bardhi, "Ben futbol hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbolcuyuz. Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz" ifadelerini kullandı.

"3. GOLDE FAUL VARDI"

Fenerbahçe'nin galibiyet golüyle ilgili de konuşan Bardhi, 'Rakibimizin 3. golünde çok net bir faul vardı. Bugün iyi mücadele ettik. Ben bu takımın bir parçası olmaktan gururluyum" dedi.

Özür dileyecek yerde neler söylüyor! Enis Bardhi'den maç sonu skandal açıklama

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Enis Bardhi Fenerbahçe Spor Haberler

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