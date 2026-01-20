Haberler

Öztürk Ailesi, Bodrum FK'daki sorumluluklarını devrettiklerini açıkladı
Bodrum Futbol Kulübü yöneticilerinden Öztürk Ailesi, kulüpteki sorumluluklarını devrettiklerini açıkladı. Ali Şafak Öztürk, kulübün başarılarını vurgulayarak yeni yönetime başarılar diledi.

Bodrum Futbol Kulübü'nün yöneticilerinden Öztürk Ailesi, kulüpteki sorumluluklarını devrettiklerini açıkladı.

Bodrum Futbol Kulübü'nün yöneticilerinden Öztürk Ailesi açıklamada bulundu. Fikret Öztürk'ün oğlu Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Uzun yıllar boyunca hissedarlarımızla birlikte emek verdiğimiz Bodrumspor ile önemli başarılara imza attık; kulübümüzü 2. Lig'den Süper Lig'e taşıyarak Bodrum'un adını futbol dünyasında duyurduk. Bu süreçte bilimsel, planlı ve genç odaklı bir yapılanmayla gurur duyduğumuz çalışmalar gerçekleştirdik. Fiili görev ve hissedarlık ayrılığımız sezon başında resmi olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte, kulübümüze olan desteğimiz bugüne kadar devam etmiştir. Bugün itibarıyla yeni yönetimin önünü açmak ve süreci tam yetkiyle yürütmelerini sağlamak amacıyla Öztürk Ailesi olarak sorumluluklarımızı tamamen devretmiş bulunuyoruz Yeni Başkanımız Taner Ankara'ya, Yönetim Kurulu'na ve Bodrumspor'umuza sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

