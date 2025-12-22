Haberler

Trabzonspor Kulübü eski başkanı Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Trabzonspor Kulübü eski başkanı Özkan Sümer, mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı Özkan Sümer, vefatının 5. yılında mezarı başında anılarak yapılan programda Sevilen isimler tarafından anıldı. Sümer'in Türk sporuna katkıları vurgulandı.

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, divan kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in ailesi ve sevenleri, Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Ören ve Güneş, Sümer'in kabrine çiçek bıraktı.

Ören, yaptığı konuşmada, Özkan Sümer'in şehre ve Türk sporuna bıraktığı mirasın arkasından yürüdüklerini söyledi.

Güneş ise Sümer'in sadece Trabzon değil, Türk sporu için de çok önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Sümer'in büyük bir sermaye biriktirdiğini dile getiren Güneş, "Özkan abim, hocam, başkanım. Hem şehrimize hem sporumuza hem futbolumuza çok büyük katkılar yaptı, çok büyük değer oluşturdu. Aynı zamanda ülkemize de yaptı aynı şeyi. Buradan kendini yoktan var etti, yetiştirdi. Sonra şehirler arası, ülkeler arası yarışmalara gitti. Bir birey olarak, bir imtihanı insan nasıl geçirir, gösterdi bize. Mekanı cennet olsun teşekkür ediyoruz. Hakkını helal etsin bizden yana hakkı varsa helal olsun." ifadelerini kullandı.

Anma programı, duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

En çok bunları konuştuk! İlk sırada Türkiye'yi yasa boğan olay var
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
title