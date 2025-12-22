Trabzonspor Kulübü eski başkanı Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, divan kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in ailesi ve sevenleri, Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Ören ve Güneş, Sümer'in kabrine çiçek bıraktı.

Ören, yaptığı konuşmada, Özkan Sümer'in şehre ve Türk sporuna bıraktığı mirasın arkasından yürüdüklerini söyledi.

Güneş ise Sümer'in sadece Trabzon değil, Türk sporu için de çok önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Sümer'in büyük bir sermaye biriktirdiğini dile getiren Güneş, "Özkan abim, hocam, başkanım. Hem şehrimize hem sporumuza hem futbolumuza çok büyük katkılar yaptı, çok büyük değer oluşturdu. Aynı zamanda ülkemize de yaptı aynı şeyi. Buradan kendini yoktan var etti, yetiştirdi. Sonra şehirler arası, ülkeler arası yarışmalara gitti. Bir birey olarak, bir imtihanı insan nasıl geçirir, gösterdi bize. Mekanı cennet olsun teşekkür ediyoruz. Hakkını helal etsin bizden yana hakkı varsa helal olsun." ifadelerini kullandı.

Anma programı, duaların ardından sona erdi.