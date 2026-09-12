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Özhan Pulat: "Çok acı verici skor"

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Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında tüm riskleri aldıklarını belirterek, "2-0 mağlup ayrılıyorsun, benim adıma çok acı verici skor. 11-10’a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil" dedi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında tüm riskleri aldıklarını belirterek, "2-0 mağlup ayrılıyorsun, benim adıma çok acı verici skor. 11-10'a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Rizespor'un yaptığı transferler ve bütçeleri lig ortalamasının üzerinde. İyi bir takım. Kendi gerçeklerimize doğru bekleyip, doğru pozisyon alıp kontrataklarla Rizespor'a pozisyon üretmeye çalıştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen planladığımız çabuk hücumları yaptık. 11-10'a dönünce bütün riskleri aldık. 4-4-2'ye döndük, 3-2-5 gibi yerleştik. Son olarak 2-2-6 gibi yerleştik. İmkanlar dahilinde kulübemizde olan tüm arkadaşlarımızı oyuna attık. O dakikadan sonra beceri ve yetenek devreye giriyor. 2-0 mağlup ayrılıyorsun, benin adıma çok acı verici skor. 11-10'a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil. Ligin çok başı, puanla tanışmamış takımlar var. Mücadele noktasında çözümler üretip sahaya dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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