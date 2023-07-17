Özellikle derbilere dikkat çekti! Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonun değerlendirmesini yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe derbileri hakkında da konuştu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçta elde ettiğimiz psikolojik üstünlük de önemliydi. Son derbide de ne kadar hak ettiğimizi ve ne kadar üstün olduğumuzu göstermiş olduk" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşa özel açıklamarda bulundu. Fenerbahçe derbilerinin de altını çizen Buruk, sarı-lacivertli takımdan üstün olduklarını ve deplasmandaki 3-0'lık galibiyetle ezeli rakiplerine psikolojik üstünlük kuruklarını ifade etti.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ELDE ETTİK"

Kadıköy'deki derbide ezeli rakiplerini 3-0 mağlup ettikleri maça ayrıca değinen Buruk, "Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Giresun maçından sonra 'Tamam artık' diyebildik. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçta elde ettiğimiz psikolojik üstünlük de önemliydi. Son derbide de ne kadar hak ettiğimizi ve ne kadar üstün olduğumuzu göstermiş olduk" dedi.

"KUTLAMALARIN KEYFİ 2-3 KATINA ÇIKTI"

Şampiyonluğu garantileyerek sahalarında sarı-lacivertlileri yıldız futbolcuları Icardi ve Zaniolo'nun kaydettiği gollerle yendikleri mücadele hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe karşısında aldığımız 3-0'lık derbi galibiyeti, şampiyonluk kutlamalarının keyfini 2'ye 3'e katladı. Ailemle birlikte çok güzel anlar yaşadık" şeklinde açıklamalarda bulundu.