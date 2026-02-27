Haberler

Özel milli yüzücüler Yunanistan'da 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda yarışacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Yunanistan'da düzenlenen 5. Açık Yüzme Turnuvası'na katılmak üzere özel milli yüzme takımıyla birlikte yola çıktı. Sporcular, çeşitli kategorilerde madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki özel milli yüzücüler, Yunanistan'da yarın başlayacak 5. Açık Yüzme Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre özel milli yüzme takımı, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenecek organizasyona katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Turnuvada Türkiye'yi S14 mental kadınlar kategorisinde Seçil Açıkgöz ve Zeynep Duru Çifçi, S14 mental erkekler kategorisinde ise Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu ve Eymen Özdemir temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı ve Dünya Virtus Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, milli sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

