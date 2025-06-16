Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı Çekya'da Madalya Mücadelesi Veriyor

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Çekya'da düzenlenecek Para Masa Tenisi Grand Prix 2025'te madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde gerçekleştirilecek ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuva için milli sporcular, bu ülkeye gitti.

Antrenörler Bülent Baran, Erman Duran ve Fatma Yütük idaresindeki milli takımda Ebru Acer, Sümeyra Türk, Burak Burç, Efe Gümüş, Medine Karakurt ve Melike Eylül Kırsakal yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, ay-yıldızlı takıma başarılar dileyerek, "Milli takımımızın göstereceği mücadeleye yürekten inanıyorum. Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok. Teknik kurulumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm kafilemize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.