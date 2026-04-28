Haberler

Özel sporcular, ERÜ'de buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Kayseri İl Oyunları, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Ahmet Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış seremonisine, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kaya, Özel Olimpiyatlar Spor Direktörü Kerem İlgün, Özel Olimpiyatlar Etkinlik Direktörü Ali Üredi, özel sporcular ve antrenörler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak halk oyunları ve atletizm gösterisi gerçekleştirildi.

ERÜ Rektör Yardımcısı Kırpık, açılışta yaptığı konuşmada, sporun yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda özgüven, disiplin ve birlikte başarma duygusunun en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Özel sporcuların önlerine çıkan engelleri birer basamak haline getirerek gerçek başarının ne olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Kırpık, "Bugün burada atılacak her adım, gösterilecek her çaba ve paylaşılacak her gülümseme sadece bir yarışın değil, aynı zamanda sevginin ve dayanışmanın ve eşitliğin bir simgesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Özel Olimpiyatlar Spor Direktörü İlgün de Özel Olimpiyatlar'a her yıl ev sahipliği yapan ERÜ yönetimine teşekkür ederek, müsabakalar hakkında bilgi verdi.

Açılış seremonisinin ardından Kırpık'ın başlama atışı ile başlayan müsabakalarda, özel sporcular gün boyu spor yapmanın sevincini yaşadı.

Basketbol, masa tenisi ve atletizm branşlarında 128 sporcunun katıldığı müsabakalar, madalya törenin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

