Özel Sporcular ERÜ'de Buluştu

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Kayseri İl Oyunları Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ahmet Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış seremonisine; ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kaya, Özel Olimpiyatlar Spor Direktörü Kerem İlgün, Özel Olimpiyatlar Etkinlik Direktörü Ali Üredi, özel sporcular ve antrenörler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikte ilk olarak halk oyunları ve atletizm gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti;

"Spor yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda özgüvenin, disiplinin ve birlikte başarma duygusunun en güçlü ifadesidir. Özel sporcularımız ise bu değerleri bizlere en saf ve en ilham verici haliyle göstermektedirler. Onlar karşılarına çıkan engelleri birer basamak haline getirerek hepimize gerçek başarının ne olduğunu layıkıyla göstermektedirler. Bugün burada atılacak her adım, gösterilecek her çaba ve paylaşılacak her gülümseme sadece bir yarışın değil, aynı zamanda sevginin ve dayanışmanın ve eşitliğin bir simgesi olacaktır."

Özel Olimpiyatlar Spor Direktörü Kerem İlgün de Özel Olimpiyatlara her yıl ev sahipliği yapan ERÜ yönetimine teşekkür ederek, müsabakalar hakkında bilgi verdi. Açılış seremonisinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık'ın başlama atışı ile başlayan müsabakalarda özel sporcular gün boyu spor yapmanın sevincini birlikte yaşadılar.

Basketbol, Masa tenisi ve Atletizm branşlarında, 128 sporcunun katıldığı müsabakalar madalya törenin ardından sona erdi. - KAYSERİ

