Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı Fransa'ya Yola Çıktı

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, Fransa'da düzenlenecek VİRTÜS Avrupa ve dünya salon şampiyonaları için yola çıktı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rems kentinde 20-25 Şubat'ta yapılacak organizasyonda milli sporcular Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen, Eda Yıldırım, Aysel Önder, Muhammet Atıcı, Mustafa Yıldırım ve Burak Duymaz mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Hedefimiz bu yıl ikisi bir arada yapılacak olan Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları toplamak, rekorlar kırarak, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için avantaj sağlamak." dedi.