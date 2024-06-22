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Özel sporcu Ebru Acer'den Altın Madalya!

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2024 Paris Paralimpik Oyunları yüksek Performans Turnuvası olan, ITTF Fa20 Çek Para Open 2024 Masa Tenisi Turnuvası'nda kadınlar Class-11'de Türkiye'yi temsil eden özel sporcu Ebru Acer altın madalya kazandı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları yüksek Performans Turnuvası olan, ITTF Fa20 Çek Para Open 2024 Masa Tenisi Turnuvası'nda kadınlar Class-11'de Türkiye'yi temsil eden özel sporcu Ebru Acer altın madalya kazandı.

Ebru Acer, Turnuvada ilk turda Honkong'tan Wong Pui Kei'yi 3-0, ikinci turda Polonya'dan Cychowska Ewa'yı 3-0, yarı finalde Çekya'dan Macurova Denisa'yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Turnuvaya Dünya bir numarası olarak gelen Özel Sporcu Ebru Acer finalde bir diğer Honkong'lu sporcu Wong Ting Ting'i de 3-0 yenerek Turnuvayı Şampiyonu olarak tamamladı ve altın madalya kazandı. Bu sonuç ile Ebru Acer, dünya sıralamasındaki liderliğini korudu.

Birol Aydın: "Ebru Paris'te Madalya Umudumuz!"

Turnuva sonrası bir açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcular tarihinde Para Masa Tenisi branşında ilk defa Paralimpik Oyunlarına katılıyoruz. Ebru Acer Oyunlara Dünya Şampiyonu ve 1 numarası olarak katılıyor. Hedefimiz Paris Paralimpik Oyunlarında Altın Madalya kazanmak ve İstiklal Marşımızı okutmaktır. Bu vesileyle emeklerinden dolayı özel sporcumuz Ebru Acer'i, Antrenörü Bülent Baran'ı, Teknik Kurul Başkanı Sevinç Sert Lahna'yı, Fizyoterapist Bensu Söğüt'ü Partner Sporcumuz Sümeyra Türk'ü ve Kafile Başkanı Resul Aygün'ü tebrik ediyorum. Özel Sporcularımıza desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Çekya'daki turnuvayı tamamlayan Milli Takım kafilesi yarın yurda dönüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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