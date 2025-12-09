Haberler

Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği tamamlandı

Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği, Özel Alpaslan Koleji Anadolu Lisesi'nin elde ettiği büyük başarı ile sona erdi. Antrenör Baha Okyay liderliğindeki takım, sergilediği üstün performansla il birinciliğini kazandı ve Türkiye Şampiyonası'ndaki hedeflerini belirledi.

2025-2026 Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği tamamlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği müsabakalarında Özel Alpaslan Koleji Anadolu Lisesi, toplam 41 takım arasında gösterdiği üstün performansla il birinciliğini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, antrenörleri Baha Okyay liderliğinde hem bireysel hem de takım bazında elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Antrenör Baha Okyay, 41 takım arasından gelen bu birinciliğin sporcuların disiplinli çalışmasının ve uzun yıllara yayılan emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak hedeflerinin Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı sürdürmek olduğunu belirtti. Şampiyon Takım Kadrosunda şu isimler yer aldı:

Hikmet Sami Kopargil, Yalçın Ulusoy, Yusuf Efe Cırdı, Oğuz Kaan Ural, Berathan Demir, Berkay Demir, Efe İzci, Süleyman Yusuf Doğan. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
title