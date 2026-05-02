Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından

Özbeyli Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Kerem Satılmış: "Şampiyonları tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğu biz de yaşayabiliriz" - Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Play-off'a kalmak istiyorduk. Geçen hafta son dakika yediğimiz golle bu mümkün olmadı"

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Özbelsan Sivasspor'u evinde 1-0 mağlup eden Özbeyli Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü Kerem Satılmış, ligi galibiyetle bitirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Satılmış, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmada genç oyunculara da şans verdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Bizim hiçbir hedefimiz kalmamıştı. Rakibimizin az da olsa hedefi vardı. Rakip takımın kazanmaması lazımdı ama ilk yarıda rakip takım Keçiörengücü galip gelince maç birazcık daha rolantiye döndü. Biz de genç oyuncularımıza şans verdik. Onların performanslarını gördük. Genç oyuncularımızdan da memnun kaldık. Bu sezon hayırlısıyla bitti. Şampiyonları tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğu biz de yaşayabiliriz."

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de play-off'a kalamadıkları için üzgün olduklarını vurgulayarak "Tabii play-off'a kalmak istiyorduk. Geçen hafta son dakika yediğimiz golle bu mümkün olmadı. Burada emeği geçen bütün teknik ekibi, tüm oyuncuları, çalışan personelimizi, tebrik ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Artık önümüze bakacağız." dedi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
