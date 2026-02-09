Haberler

Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Altıparmak, bahis soruşturması nedeniyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası almasının ardından kulüple olan birlikteliğini sonlandırdı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından ligin 12. haftası öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin başına getirilen Mehmet Altıparmak, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
