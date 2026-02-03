Sivasspor'da Sarıyer maçı hazırlıkları başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Ligin 23. haftasında oynanan ATKO Grup Pendikspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışması yaparak geçirdi.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SMS Grup Sarıyer ile Özbelsan Sivasspor, 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşılaşacak.