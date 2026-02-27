Haberler

Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarına devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, günü duran top organizasyonlarıyla tamamladı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Serikspor ile Özbelsan Sivasspor, 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta