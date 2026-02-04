Haberler

Sivasspor'da Sarıyer hazırlıkları sürüyor


Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda çeşitli teknik çalışmalar gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı turnuva ile tamamladı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla Sarıyerspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
