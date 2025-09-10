Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, bugünkü antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki çalışmada yeni transfer Yusuf Cihat Çelik de yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Sarıyer'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bugünkü antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanı taktik maçla tamamladı.

Antrenmanda yeni transfer Yusuf Cihat Çelik de yer aldı. Sakatlıkları nedeniyle özel program uygulayan Ahmet Çakmak, Kamil Fidan, Charis Charisis ve Luan Campos, günü takımdan ayrı düz koşu ile tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
