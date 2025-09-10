Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Sarıyer'i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bugünkü antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanı taktik maçla tamamladı.

Antrenmanda yeni transfer Yusuf Cihat Çelik de yer aldı. Sakatlıkları nedeniyle özel program uygulayan Ahmet Çakmak, Kamil Fidan, Charis Charisis ve Luan Campos, günü takımdan ayrı düz koşu ile tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS