Sivasspor, Sarıyer maçına hazır

Sivasspor, Sarıyer maçına hazır
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak İstanbul'a hareket ediyor.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyun ile çalışmayı tamamladı. Yiğidolar yarın hava yoluyla İstanbul'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek. - SİVAS

