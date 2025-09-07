Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Futbolcular, koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaparak maça hazırlanıyor.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre tesislerdeki antrenmanda futbolcular, iki grup halinde fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Sivasspor, akşam saha antrenmanıyla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
