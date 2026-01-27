Haberler

Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynayacağı ATKO Grup Pendikspor maçı için antrenmanlara başladı. Yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki idmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı. Maç, 1 Şubat'ta gerçekleşecek.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla ATKO Grup Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile ATKO Grup Pendikspor, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
