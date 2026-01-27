Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, pas ve top koruma çalışmaları yaptı. Maç, 1 Şubat 2026'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS