Haberler

Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda takım, pas ve top koruma çalışmaları yaptı. Maç, 1 Şubat 2026'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor - Pendikspor karşılaşması, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İletişim Başkanı Duran'dan 'Suriye'de Kürtler hedef alınıyor' iddiasına tepki

DEM Parti'nin Kürt vatandaşlarla ilgili iddiasını çürüten sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

First Lady'den protestoculara mesaj var: Barışçıl olun
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Ufuk Özkan yıllar önce ziyaret etmişti, şimdi aynı kaderi paylaşıyor

Ufuk Özkan da yıllar sonra aynı kaderi yaşadı! Meğer 15 yıl önce...
ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

First Lady'den protestoculara mesaj var: Barışçıl olun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı