Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmaları ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın devamında pas ve top koruma çalışmaları yaptı. Antrenman, duran top organizasyonlarıyla sona erdi. - SİVAS
