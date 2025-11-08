Haberler

Özbelsan Sivasspor, Manisa FK'yi 3-2 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor, Manisa FK'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta öne çıkan isimler arasında Emirhan Başyiğit ve Yusuf Cihat Çelik yer aldı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Ali Doğan, Murathan Çomoğlu

Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 36 Özkan Yiğiter), Avramovski (Dk. 46 Kamil Fidan), Luan (Dk. 81 Aly Malle), Kimpioka (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Badji (Dk. 46 Ethemi)

Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 86 Ada İbik), Toure (Dk. 67 Yunus Emre Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 73 Fırat İnal), Lindseth, Burak Süleyman, Diony (Dk. 46 Osman Kahraman)

Goller: Dk. 39 Diony (Penaltıdan), Dk. 82 Yusuf Talum ( Manisa FK), 45+3 Yusuf Cihat Çelik (Penaltıdan), Dk. 65 ve 83 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor )

Kırmızı kart: Dk. 60 Ethemi (Özbelsan Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 25 Avramovski, Dk. 38 Luan, Dk. 77 Okan Erdoğan, Dk. 80 Mehmet Talha Şeker (Özbelsan Sivasspor ) 45+1 Yasin Güreler, 45+2 Toure, Dk.90+4 Herelle ( Manisa FK)

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
