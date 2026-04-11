Sivasspor'da İstanbulspor mesaisi
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör İsmet Taşdemir eşliğinde yapıldı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS