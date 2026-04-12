Haberler

Sivasspor, yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Karşılaşma yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Sivasspor, 50 puanla 9. sırada yer alırken, İstanbulspor 40 puanla 16. sırada bulunuyor.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, İstanbulspor maçı öncesinde Rey Manaj, Charis Charisis ve Emirhan Başyiğit'in sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, ligde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 50 puanla 9. sırada yer alıyor.

Bu sezon 9 galibiyet, 13 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise 40 puanla 16. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan istifa çağrılarına cevap

Taraftar kendisine ateş püskürürken verdiği tek cevapla noktayı koydu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Seçimler tamamlandı! Komşuya Kürt cumhurbaşkanı
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti