Sivasspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak eşliğinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve çift kale oyun ile çalışmalarını sürdürdü.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Ligde dün oynanan Arca Çorum FK maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.
Alagöz Holding Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor, 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaşacak.