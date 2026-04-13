İsmet Taşdemir: "Çok üzgünüz"

İsmet Taşdemir: 'Çok üzgünüz'
Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Takımın kötü bir gün geçirdiğini ve kalan maçlarda ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

İstanbulspor maçından puansız ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir maçın ardından yaptığı açıklamada, "İç sahada en çok gol kaçırdığımız bir maçtı. Gerçekten çok üzgünüz. Kalan 3 maçta elimizden geleni yapacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'a evinde 3-1 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Sabah kötü bir haberle sarsıldık. U13 takımımızdan 4 oyuncumuz trafik kazası geçirdi. 1'inin durumu kritik ve yoğun bakımda acil şifalar diliyorum. Maça gelecek olursak eşik maçlarından bir türlü geçemedik, yetemedik. İyi başladığımız bölümde bir gol yedik. İç sahada en çok gol kaçırdığımız bir maçtı. Gerçekten çok üzgünüz. Kalan 3 maçta elimizden geleni yapacağız. Okan'ın sakatlanıp çıkması da bizi etkiledi. Gerçek anlamda kısıtlı bir kadromuz var, bu kadroya rağmen iyi mücadele ediyoruz. Bir hayalin peşinde koşuyorduk bu hayal daha da zorlaştı. Sezon sonunda yönetimimizle görüşeceğiz ve bir toplantı yapacağız. Ben buradayım. İstediğimiz şartlar oluşursa seneye bu sıkıntıları yaşayamayacağız. Ben buradayım ama şartlar oluşmazsa burada durmanın da bir anlamı kalmayacak. Emirhan Baştiğit ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Rey Manaj'ın da Iğdır maçına yetişme şansı var" diye konuştu. - SİVAS

