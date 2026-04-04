Sivasspor, sahasında yarın Esenler Erokspor ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile mücadele edecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, tedavisi devam eden Rey Manaj, Charis Charisis Esenler Erokspor maçında forma giyemeyecek. Tedavileri süren Uğur Çiftçi ve Mert Çelik'in durumları ise maç saatinde belli olacak.

Sivas temsilcisi, bugün karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor, ligde 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 47 puanla 9. sırada yer alıyor.

Sezonda 18 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Esenler Erokspor ise 63 puanla 3. sırada bulunuyor.