Sivasspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla geçirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor, 15 Mart Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
