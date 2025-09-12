Haberler

Özbelsan Sivasspor, Daniel Avramovski ile Anlaştı

Özbelsan Sivasspor, Daniel Avramovski ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Daniel Avramovski'yi kadrosuna kattı. İmza töreninde kulüp başkanvekili Burak Özçoban da yer aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Avramovski, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Daniel Avramovski'ye kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Futbola Rabotnicki altyapısında başlayan Avramovski, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formalarını giydi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
