Sivasspor'dan sakatlığı bulunan 3 futbolcuyla ilgili açıklama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sakatlıkları bulunan Rey Manaj, Charis Charisis ve Mert Çelik'in sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yapılan MR kontrollerinde yırtıklar ve kanamalar tespit edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, sakatlıkları bulunan golcü oyuncu Rey Manaj, orta saha oyuncusu Charis Charisis ve savunma oyuncusu Mert Çelik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Rey Manaj'ın ligde dün oynanan Eminevim Ümraniyespor maçında sakatlandığı anımsatılarak, "Oyuncumuzun gerçekleştirilen MR görüntülenmesi sonucu sol arka adalesinde kas içi tendon yırtığı ve kanama tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Aynı karşılaşmada Charis Charisis'in de sol arka adalesinden sakatlandığı belirtilen açıklamada, oyuncunun gerçekleştirilen MR görüntülenmesi sonucu sol arka adalesinde kas yırtığı ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Savunma oyuncusu Mert Çelik'in de ligin 30. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında sağ arka adalesinden sakatlandığı hatırlatılan açıklamada, "Oyuncumuza yaptığımız MR kontrolü sonrasında sağ arka adalesinde kas yaralanması ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
