Sivasspor, Çorum FK maçına hazır

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı duran top ile tamamladı.

Yiğidolar, yapılan antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı

Özbelsan Sivasspor - Arca Çorum FK karşılaşması, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS