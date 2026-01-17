Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.

Sivasspor yarın Bodrum'a gidecek, burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Sipay Bodrum FK ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.