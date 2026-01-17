Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başlayarak pas çalışmalarıyla devam etti ve duran top çalışması ile sona erdi.
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı.
Sivasspor yarın Bodrum'a gidecek, burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Sipay Bodrum FK ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.