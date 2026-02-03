Sivasspor, Benjamin Kimpioka'yı Tondela'ya kiraladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Benjamin Kimpioka'nın CD Tondela'ya kiralandığını açıkladı. Kimpioka, bu sezon 20 maçta 2 gol atmıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı İsveçli hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka'yı CD Tondela'ya kiraladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın, satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Liga Portugal ekiplerinden CD Tondela ile anlaşmaya varılmıştır. Benjamin Kimpioka'ya kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kimpioka, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 20 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyerek, 1'i ligde 1'i de kupada olmak üzere 2 gol atmıştı.