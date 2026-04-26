Özbelsan Sivasspor Başkanı Özçoban: Şuan için aday değilim

ÖZBELSAN Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, "Olağan genel kurulumuz var ve haziranın ilk haftası gibi planlanıyor.

ÖZBELSAN Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, "Olağan genel kurulumuz var ve haziranın ilk haftası gibi planlanıyor. Bizim şu anda aday olmak gibi çok bir düşüncemiz yok" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, basın toplantısı düzenledi. 4 Eylül Stadyumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Özçoban, görev süresini değerlendirdi. Özçoban, "Göreve geldiğimizde transfer yasağı vardı, dosyaları desteklerle kapattık. İsmet Taşdemir ile anlaştık ve güzel bir ivme oldu. Bir iki maçla maalesef play-off'u kaçırdık. Bu olay başarı olarak adledilemez. Süper Lig'de 10'unculuğu bile kabul etmeyen bir takımdık. Derdimiz kulübü devredebilir ve sürdürülebilir bir hale getirmekti. Bu kulübü son dakikada birçok sıkıntıdan kurtardık. Yönetimle uğraştık ve kulübü bugüne getirdik. Kulübü alt sıralardan play-off çıtasına kadar yükselttiğimiz için biraz sevinçliyiz" dedi.

'ADAYLARIN KONGREYE HAZIR OLMASI LAZIM'

Görevdeyken takımı hak ettiği yere getirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Özçoban, "Bu sene böyle geçti, çok yorulduk ve uğraştık. İnşallah bu takım hak ettiği yerlere gelir. Olağan genel kurulumuz var ve haziranın ilk haftası gibi planlanıyor. Yönetici arkadaşlarımızla ciddi anlamda yorulduğumuz için yeni adaylar bekliyoruz. Şehrin kongreye hazır olması lazım, adayların kongreye hazır olması lazım. Biz daha iyi yapacak kişilerin yanında olacağız. Bizim şu anda aday olmak gibi çok bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in de görevine devam etmesi gerektiğini söyleyen Başkan Özçoban, "Hocamız biz olalım, olmayalım çalışmalarını yapıyor. Ben şahsen İsmet hocanın bu takımın başında kalması gerektiğini düşünüyorum. Transferler konusunda kafasındaki futbolcular da belli. Hocamız şehre ve takıma çok ısındı ve kabullendi. Şimdiden gelecek sezonun bütün çalışmalarını yapıyor. Başka bir yönetim gelse bile İsmet hocanın değişmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
