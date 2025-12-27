Haberler

Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: 2-0

Güncelleme:
1. Lig'de Özbelsan Sivasspor, Bandırmaspor'u 2-0 yenerek ligin ilk yarısını 25 puanla kapattı. Golleri Bekir Turaç ve Ethemi kaydetti.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Selehattin Altay, Kerem Kalkan

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Murat, Okan, Özkan (Dk.65 Avramowski), Emirhan, Uğur, Kamil (Dk.90 Feyzi), Charisis, Cihat (Dk.90 Mehmet), Ethemi (Dk.90 Kimpioka), Badji (Dk.65 Bekir Turaç)

BANDIRMASPOR: Arda, Tolga, Atınç, Enes (Dk.76 Muhammed), Rahmetullah, Hikmet, Bacuna (Dk.86 Enes), Mücahit, Tapelli (Dk.63 Emirhan), Tanque (Dk.76 Samake), Kehinde (Dk.63 Ndongala)

GOLLER: Dk.71 Bekir Turaç, Dk.78 Ethemi ( Sivasspor )

SARI KARTLAR: Emirhan, Kamil( Sivasspor ) - Kehinde (Bandırmaspor)

1'inci Lig'de ilk yarının son hafta maçında Özbelsan Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar ligin ilk yarısını 25 puanla kapattı.

2'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat'ın yerden şutunu kaleci Arda iki hamlede kontrol etti.

12'nci dakikada Özkan'ın hatalı geri pasında araya giren Kehinde ceza alanına girdi, vuruşuna Okan müdahale etti, ikinci pozisyonda top yandan auta gitti.

23'üncü dakikada Kamil sağ kanattan hareketlenip ceza alanına girdi, sol ayağı ile vuruşunu kaleci Arda iki hamlede kontrol etti.

71'inci dakikada duvar pasıyla ceza alanına giren Murat Paluli yerden sert vurdu, uzak direk dibinde Bekir Turaç dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

78'inci dakikada orta alanda Cihat'ın ara pasında iyi hareketlenen Ethemi, ceza alanında çekip vurdu, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Özbelsan Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
