Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla yendi. Goller 71. ve 78. dakikalarda Bekir Böke ve Ethemi'den geldi.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Kerem Kalkan

Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter (Dk. 65 Avramovski), Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 90+4 Feyzi Yıldırım), Charisis, Cihat Çelik (Dk.90+4 Mehmet Albayrak), Ethemi (Dk.90+1 Kimpioka), Badji (Dk.65 Bekir Böke)

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk.76 Muhammed Gümüşkaya), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Bacuna (Dk.86 Enes Çinemre), Mücahit Albayrak, Topalli (Dk.63 Emirhan Acar), Kehinde (Dk.63 N'Dongala), Tanque (Dk.76 Samake)

Goller: Dk. 71 Bekir Böke, Dk.78 Ethemi (Özbelsan Sivvasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Kehinde (Bandırmaspor) Dk. 68 Emirhan Başyiğit, Dk.84 Kamil Fidan (Özbelsan Sivasspor )

