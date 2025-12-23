Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı 3 takımlı turnuva ile tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.