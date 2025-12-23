Haberler

Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde aralıksız devam ediyor. Takım, antrenmanını 3 takımlı turnuva ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı 3 takımlı turnuva ile tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı