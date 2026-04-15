Özbelsan Sivasspor, Arca Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK maçı için hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapıldı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top koruma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK arasındaki mücadele, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya