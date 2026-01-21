Haberler

Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Takım, antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak saldırılara tepki gösterdi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, antrenmanı çift kale oyunla tamamladığı kaydedildi.

Antrenman öncesi futbolcuların, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki göstermek amacıyla Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdikleri belirtildi.

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
