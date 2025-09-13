Özbelsan Sivasspor, Aly Malle'yi Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Malili futbolcu Aly Malle ile anlaşma sağladı. Kulüp, Malle'ye takımda başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Aly Malle'ye takımımıza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Futbola Black Stars'ta başlayan Aly Malle, ardından Lorca FC, Udinese, Grasshopper, Balıkesirspor, Ascoli, Malatyaspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Otelul Galati, Şanlıurfaspor forması giydi. Malili futbolcu son olarak Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor