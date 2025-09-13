Haberler

Özbelsan Sivasspor, Aly Malle'yi Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Malili futbolcu Aly Malle ile anlaşma sağladı. Kulüp, Malle'ye takımda başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Malili futbolcu Aly Malle'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Aly Malle'ye takımımıza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Futbola Black Stars'ta başlayan Aly Malle, ardından Lorca FC, Udinese, Grasshopper, Balıkesirspor, Ascoli, Malatyaspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Otelul Galati, Şanlıurfaspor forması giydi. Malili futbolcu son olarak Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.