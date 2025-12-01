Haberler

Özbelsan Sivasspor, Aliağa FK Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Aliağa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki takım, antrenmanlarına başladı ve maç öncesi çalışmalarına hızla devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Aliağa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sivasspor, Aliağa FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Aliağa FK, 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Kadıköy'de yıllar sonra bir ilk gerçekleştirilecek

Bu akşam Kadıköy'de yıllar sonra bir ilk gerçekleşecek
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Komisyonda gerginlik! CHP'li vekilin 'Yer sofrası' eleştirisi Cevdet Yılmaz'ı kızdırdı: Burası şov yeri değil

CHP'li vekilin "Yer sofrası" çıkışına kızdı: Burası şov yeri değil
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.