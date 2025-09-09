Özbelsan Sivasspor, Aaron Appindangoye ile Anlaştı
Özbelsan Sivasspor, daha önce takımda oynamış olan Gabonlu futbolcu Aaron Appindangoye ile 2025-2026 sezonu için yeniden anlaştı. Appindangoye, takıma katılmak için perşembe günü Sivas'a gelecek.
Özbelsan Sivasspor, daha önce de kırmızı-beyazlı formayı giymiş olan Aaron Appindangoye ile anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, Aaron Appindangoye'yi kadrosuna kattı. 2019-2024 yılları arasında 5 sezon boyunca kırmızı-beyazlı takımda top koşturan Appindangoye, istikrarlı performansı ve mücadeleci ruhu ile taraftarların sevgisini kazanmıştı. Gabonlu futbolcu, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı-beyazlı formayı terletecek.
Milli takım kampında bulunan Appindangoye, perşembe günü Sivas'a gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor