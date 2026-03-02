Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor.

Sezondaki son mağlubiyetini 24. haftada deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybederek alan kırmızı-beyazlılar, ardından çıktığı 4 puan mücadelesinde yenilmedi.

İmaj Altyapı Vanspor ile 25. haftada sahasında 3-3, 26. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kala Sivasspor, 27. haftada sahasında Sakaryaspor'u 4-1, 28. haftada da dün deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas temsilcisi, 28 haftalık bölümde 9 galibiyet, 8 mağlubiyet, 11 beraberlik sonucu topladığı 38 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sivasspor, ligin 29. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.