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Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası hayatını kaybetti

Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası Hakkı Tufan, 66 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası emekli imam Hakkı Tufan, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti.

Ozan Tufan'ın acı günü! Milli futbolcunun amcası hayatını kaybettiHakkı Tufan

DİYALİZ VE ŞEKER HASTALIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uzun süredir diyaliz ve şeker hastalığına bağlı tedavi gördüğü öğrenilen Hakkı Tufan'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ozan Tufan'ın acı günü! Milli futbolcunun amcası hayatını kaybetti

KIZININ HAFTAYA DÜĞÜNÜ VARDI

Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı. Öte yandan evli ve 3 çocuk babası olan Tufan'ın kızı Merve'nin önümüzdeki hafta düğününün olduğu öğrenildi.

Ozan Tufan'ın acı günü! Milli futbolcunun amcası hayatını kaybetti

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ozan Tufan Hull City Spor Haberler

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