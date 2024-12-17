Ozan Tufan, Güntekin Onay'ın eleştirilerine canlı yayında yanıt verdi

Trabzonspor'a imza atan Ozan Tufan beklenen performansı veremedi. Yayıncı kuruluşta da Güntekin Onay geçtiğimiz haftalarda kendisini eleştirdi. Ozan o eleştirilere canlı yayında karşılık verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Güntekin Onay da Ozan Tufan'ı fit olmamakla eleştirmiş ve performans düşüklüğü olduğunu söylemişti.

"YILLARDIR BU İŞİ YAPIYORUM"

Ozan, 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına verdiği yanıtta bu eleştiriye cevap verdi.

Ozan, "Güntekin Onay ağabeyin (beIN Sports sunucusu) benim fit olmadığımla ilgili bir yorumu vardı" diyerek başladığı konuşmasında "Yıllardır bu işi yapıyorum" dedi.

Ozan Tufan, "En iyi şekilde kendimi hazır etmeye çalışıyorum. Kamuoyuna daha doğru bilgi vermelerini isterim. Fit değil söylemlerle algı yaratmak kamuoyunu ve beni sarsar." açıklaması yaptı.