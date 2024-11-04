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Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket

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3-2 biten Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Ozan Tufan damga vurdu. 35. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Tufan'ın şut atmak yerine pas vermesi büyük tepki çekti. Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunun bu hareketini eleştirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek Galatasaray ile arasındaki puna farkını 5'e indirdi.

Kıran kırana geçen maça damga vuran anlardan biri ise eski Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pas vermesi oldu.

TARAFTAR ELEŞTİRDİ

Yıldız futbolcunun 35. dakikada kaleye vurmak yerine Banza'ya pas vermesi eleştiri topladı. Bordo-mavili taraftarlar Ozan Tufan'a sosyal medyada ateş püskürdü.

İşte Ozan Tufan'a yapılan eleştirilerden bazıları;

Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket

Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket

Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket

Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket

Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket

Ozan Tufan'dan Trabzonsporluları çıldırtan hareket
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Atmaca:

Şut çekse ve başarısız olsa neden boştaki adama pas atmadın diyecekler.

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